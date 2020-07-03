ГарПок продав 36% е/е на аукціоні за двосторонніми договорами

Обновлено: Июль 03, 2020. Тэги: , , ,

ГарПок продав 36% е/е на аукціоні за двосторонніми договорами

ДП «Гарантований покупець»  2 липня на аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми договорами вдалося реалізувати 42,672 тис. МВт-год базового навантаження, або 36,2% від запропонованого обсягу.

Про це свідчать дані «Української енергетичної біржі».

За результатами аукціону «Гарантований покупець» реалізував 42,672 тисяч МВт-год базового навантаження  з коефіцієнтами 0,9907-0,9908 та біля 10 тис МВт-год блочних заявок  з коефіцієнтом 0,99 із  запропонованих 117,6 тисяч МВт-год до продажу за двосторонніми договорами.

«Спостерігається зростання попиту на електричну енергію, запропоновану «Гарантованим покупцем» для реалізації за двосторонніми договорами. Підприємство й надалі продовжуватиме проводити аукціони та укладати прямі договори з учасниками ринку на взаємовигідних умовах», – прокоментували в прес-службі «Гарантований покупець».

«Гарантований покупець» на першому аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми договорами  5 червня вдалося продати менше 1% запропонованого обсягу. А 10 червня в ході другого аукціону ДП вдалося продати всього 0,33% запропонованого обсягу електроенергії.

26 червня «Гарантований покупець» виставив на аукціон 802,900 тис. МВт-год, однак підприємству вдалося продати 4,5% від виставленого обсягу.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року Кабінет міністрів  внесла зміни в механізм публічних зобов’язань на ринку електричної енергії, надавши можливість «Гарантований покупець» здійснювати купівлю-продаж електроенергії за двосторонніми договорами, що має покращити фінансову ситуацію  «Гарантований покупець», «Енергоатому» та інших учасників ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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