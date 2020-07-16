Польша начала объединение концернов Orlen и PGNIG

Польша начала процесс объединения топливного концерна Orlen и нефтегазового концерна PGNIG и планирует завершить его через несколько месяцев.

Об этом заявил министр государственных активов Польши Яцек Сасин, пишет АНГИ.

«Вчера я и глава Orlen подписали договор о намерениях по вопросу начала интеграции компании с PGNIG, — сказал Сасин. — Решение принято. Государство, как крупнейший участник в PGNIG, приняло решение о том, что хочет добиться интеграции своих активов».

По словам министра, процесс объединения будет продолжаться несколько месяцев.

«Этот процесс будет требовать подготовки, анализа, согласия антимонопольных органов, но я не вижу здесь никакой угрозы, чтобы этот процесс не мог окончиться позитивно. Он будет продолжаться несколько месяцев», — сказал он.

Сасин пояснил, что новый концерн будет выступать под брендом Orlen.

«Под названием Orlen. Мы решили, что ведущей фирмой будет Orlen», — цитирует его АНГИ.

Министр отметил, что объединение энергетических концернов необходимо для того, «чтобы мы могли создать субъект хозяйствования, который сможет успешно конкурировать с соответствующими европейскими компаниями, работающими также на польском рынке».

«Мы также хотим создать фирму, которая сможет конкурировать не только в Польше, но и на рынках Европы», — добавил он.

Ранее «Терминал» писал, Польша сокращает импорт нефти из России, предпочитая закупать «черное золото» у Саудовской Аравии.