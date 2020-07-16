Польша начала объединение концернов Orlen и PGNIG

Обновлено: Июль 16, 2020. Тэги: , , ,

Польша начала объединение концернов Orlen и PGNIG

Польша начала процесс объединения топливного концерна Orlen и нефтегазового концерна PGNIG и планирует завершить его через несколько месяцев.

Об этом заявил министр государственных активов Польши Яцек Сасин, пишет АНГИ.

«Вчера я и глава Orlen подписали договор о намерениях по вопросу начала интеграции компании с PGNIG, — сказал Сасин. — Решение принято. Государство, как крупнейший участник в PGNIG, приняло решение о том, что хочет добиться интеграции своих активов».

По словам министра, процесс объединения будет продолжаться несколько месяцев.

«Этот процесс будет требовать подготовки, анализа, согласия антимонопольных органов, но я не вижу здесь никакой угрозы, чтобы этот процесс не мог окончиться позитивно. Он будет продолжаться несколько месяцев», — сказал он.

Сасин пояснил, что новый концерн будет выступать под брендом Orlen.

«Под названием Orlen. Мы решили, что ведущей фирмой будет Orlen», — цитирует его АНГИ.

Министр отметил, что объединение энергетических концернов необходимо для того, «чтобы мы могли создать субъект хозяйствования, который сможет успешно конкурировать с соответствующими европейскими компаниями, работающими также на польском рынке».

«Мы также хотим создать фирму, которая сможет конкурировать не только в Польше, но и на рынках Европы», — добавил он.

Ранее «Терминал» писал, Польша сокращает импорт нефти из России, предпочитая закупать «черное золото» у Саудовской Аравии.

Автор:

(Всего статей: 8821)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: