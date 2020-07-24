Державні ТЕЦ можуть передати в управління Нафтогазу

Однією з нагальних проблем підготовки до опалювального сезону є питання заборгованості теплоелектроцентралей, що перебувають в управлінні Фонду держмайна, і, як наслідок, існує загроза неотримання номінації на газ.

Повідомляє Міністерство енергетики.

«Міністерство енергетики найближчим часом ініціюватиме нараду за участю Фонду держмайна, НАК «Нафтогаз України», Антимонопольного комітету для вирішення цієї проблеми. Ми пропрацюємо всі можливі варіанти, зокрема, і можливість передачі повноважень з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ від Фонду держмайна до «Нафтогаз України», – наголосила Ольга Буславець під час селекторної наради із представниками профільних міністерств та відомств і керівництвом регіонів з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2020\21.

Раніше «Термінал» писав, що вчасний початок опалювального сезону під загрозою, — Нафтогаз.