МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2020г

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что сокращение авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приведет к снижению глобального спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.

Передает Рейтер.

Базирующееся в Париже агентство снизило прогноз на 2020 год на 140.000 баррелей в сутки до 91,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА ухудшило прогноз спроса впервые за несколько месяцев.

“Спрос на авиатопливо остается основным источником слабости”, — говорится в ежемесячном докладе МЭА.

“В апреле километраж авиации сократился почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а в июле дефицит все еще составлял 67%… Сектора воздушных и автомобильных перевозок, оба — важнейшие компоненты потребления нефти, продолжают испытывать трудности”.

По мнению агентства, хотя в июне предложение превысило спрос, неопределенность в отношении будущего спроса наряду с увеличением добычи ведущими производителями означает, что восстановление баланса на нефтяных рынках будет “хрупким”.

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