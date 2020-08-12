ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году

Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,06 миллиона баррелей в сутки до 90,63 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК.

Передает Рейтер.

ОПЕК ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 7,00 миллиона баррелей в сутки до 97,63 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК сообщила, что ее прогноз основан на предположении, что эпидемию COVID-19 удастся обуздать и что она больше не причинит значительного ущерба мировой экономике.

Ранее «Терминал» писал, что все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представят графики компенсаций добычи.