Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представят графики компенсаций добычи

Обновлено: Июнь 23, 2020. Тэги: ,

Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представят графики компенсаций добычи

Все страны ОПЕК+, не исполнившие в мае свои обязательства по сокращению нефтедобычи, представили графики компенсаций своих «недосдач». Материалы буду представлены в течение последующих месяцев.

Об этом пишет АНГИ.

В ходе минувшего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было констатировано, что в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% — превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК — на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

Согласно отчету ОПЕК, самыми злостными «нарушителями» соглашения в мае стали Ирак (46%), Габон (-5%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%).

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100% исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено, сообщает Trend.

Ирак и Казахстан представили мониторинговому комитету ОПЕК+ свои планы по компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам дали время на представление своих планов до 22 июня, сообщалось в пресс-релизе ОПЕК+ по итогам заседания комитета.

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось чуть ослабить ограничения — 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

«Терминал» писал, ОПЕК сохранила в июньском докладе прогноз динамики спроса на нефть в 2020 году, по-прежнему ожидая его падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 90,6 миллиона баррелей в сутки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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