ОПЕК сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 20г на 9,1 млн б/c

ОПЕК сохранила в июньском докладе прогноз динамики спроса на нефть в 2020 году, по-прежнему ожидая его падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 90,6 миллиона баррелей в сутки.

Передает Рейтер.

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале 2020 года упадет до 81,3 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале — до 92,3 миллионов баррелей в сутки, а в четвертом — до 96,3 миллиона баррелей в сутки с 99,7 миллиона баррелей в сутки в среднем в 2019 году.

Основная причина такого снижения — распространение нового типа коронавируса и его негативное влияние на мировой спрос на нефть.

ОПЕК ожидает, что добыча стран вне-ОПЕК в 2020 году упадет на 3,2 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 61,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК не приводит оценку изменения собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в мае добыча стран-участниц картеля снизилась на 6,3 миллиона баррелей в сутки до 24,2 миллиона баррелей в сутки.