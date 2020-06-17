ОПЕК сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 20г на 9,1 млн б/c

Обновлено: Июнь 17, 2020. Тэги: ,

ОПЕК сохранила прогноз падения мирового спроса на нефть в 20г на 9,1 млн б/c

ОПЕК сохранила в июньском докладе прогноз динамики спроса на нефть в 2020 году, по-прежнему ожидая его падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 90,6 миллиона баррелей в сутки.

Передает Рейтер.

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале 2020 года упадет до 81,3 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале — до 92,3 миллионов баррелей в сутки, а в четвертом — до 96,3 миллиона баррелей в сутки с 99,7 миллиона баррелей в сутки в среднем в 2019 году.

Основная причина такого снижения — распространение нового типа коронавируса и его негативное влияние на мировой спрос на нефть.

ОПЕК ожидает, что добыча стран вне-ОПЕК в 2020 году упадет на 3,2 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 61,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК не приводит оценку изменения собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в мае добыча стран-участниц картеля снизилась на 6,3 миллиона баррелей в сутки до 24,2 миллиона баррелей в сутки.
Ранее «Терминал» писал, что снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки продлится до конца июля — ОПЕК+.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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