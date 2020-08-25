Стоимость газа на новом месторождении Турции оценивается в $80 млрд

Потенциальная стоимость газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря в соответствии с текущими расценками достигает 80 миллиардов долларов. Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Передает агентство «Анадолу».

По его словам, для добычи газа в столь крупных объемах необходимы инвестиции в размере не менее шести миллиардов долларов.

Бирол отметил, что с добычей собственного газа импортозависимость Турции снизится.

По его словам, Турция ежегодно сможет добывать с нового месторождения по 10-15 миллиардов кубометров газа, что покроет треть потребностей страны в голубом топливе.

«Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже в 2023 году. Это амбициозная цель, но не сказать, что невозможная. В мировой практике уже имели место факты начала добычи газа со схожий месторождений в течение 2-3 лет»,- сказал глава агентства.

Ранее «Терминал» писал, что Турция приступила к разведочному бурению в Черном море.