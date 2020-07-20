Рубрика | газ, Др. страны, Нефть

Турция приступила к разведочному бурению в Черном море

Обновлено: Июль 20, 2020. Тэги: ,

Турция приступила к разведочному бурению в Черном море

Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в понедельник.

Передает Прайм.

Ранее судно Fatih выполняло работы по разведке и бурению на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.

«Судно Fatih с молитвами и поддержкой нашего народа приступило к первому бурению в Черном море. Для энергетической безопасности Турции мы будем исследовать каждый квадратный метр в наших морях. И если что-то есть, то мы обязательно найдем», — написал Дёнмез в Twitter.

Ранее «Терминал» писал, что Турция отказалась от российского газа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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