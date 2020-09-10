Экспортные доходы «Газпрома» упали на 50%

Доходы России от экспорта нефти в период с января по июль текущего года составили $43,9 млрд, что на 37,7% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает в своих материалах Федеральная таможенная служба. Физические объемы поставок в январе-июле снизились примерно на 6% и составили 143,25 млн тонн.

Доходы от экспорта нефтепродуктов за семь месяцев составили $28 млрд, что на 28% ниже результатов прошлого года. При этом доходы от поставок бензина за рубеж выросли год к году на 1,2%, до $1,558 млрд, в то время как экспорт дизельного топлива принес $12,358 млрд, что на 26% меньше, чем в 2019 году. Физические поставки нефтепродуктов при этом в январе-июле выросли год к году на 5%, до 85,2 млн тонн.

Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа за отчетный период сократились более чем в два раза (-51,4%) и составили $12,5 млрд при снижении физических объемов экспорта на 17,6%, до 104,6 млрд кубометров. Как отмечает ФТС, в июле текущего года средняя экспортная стоимость поставок газа составляла $86 за 1 тыс. кубометров, в июне — $82, в мае — $94, в апреле — $109, в феврале – $140.

Также сократились экспортные доходы поставщиков сжиженного природного газа ( Sakhalin Energy, которую контролирует «Газпром», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, – НГВ). Однако здесь падение доходов составило год к году лишь 0,7%, до $4,93 млрд. При этом объемы экспорта СПГ выросли на 23,5%, до 42,2 млрд кубометров.