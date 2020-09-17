Европарламент призвал ужесточить санкции против России и остановить «Северный поток-2″

Европейский парламент принял резолюцию в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Евродепутаты призвали ЕС усилить санкции против Кремля и заблокировать газопровод «Северный поток-2″.

Передает РБК-Украина.

Резолюция, которая носит рекомендательный характер, была принята 17 сентября.

В резолюции осуждается попытку убийства Навального с помощью химического оружия. Европарламент просит немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — отмечается в резолюции.

Европарламент призвал лидеров ЕС внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы российских коррумпированных лиц, которые были вскрыты расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Также Европарламент просит уделить первоочередное внимание утверждению механизма санкций ЕС в области прав человека по образцу «списка Магнитского», который будет включать физических лиц и может предусматривать секторальные санкции против российского режима.

Европарламент подтвердил свою негативную позицию в отношении строительства российского газопровода «Северный поток — 2″, призвав его заблокировать.

Ранее «Терминал» писал, что в Австрии не видят связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2″.