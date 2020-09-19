Електроенергія від приватних компаній на УЕБ

22 вересня 2020 року о 15:00 відбудеться електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у комерційних секціях.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

На аукціон запропоновано 2 позиції за графіком продажу базового навантаження: 745 МВт.г, періодом відпуску з 1 по 31 жовтня, коефіцієнт 0.9900 та 144 МВт.г. періодом відпуску з 25 по 30 вересня 2020 року, коефіцієнт 0.9950. Ініціаторами виступили компанії ТОВ “ЕТГ” та ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙТ КОМПАНІ», що спеціалізуються на реалізації енергоресурсів для малого та середнього бізнесу.

Комерційні секції викликають все більшу зацікавленість у приватних компаній. Зокрема за 2020 рік на УЕБ було проведено 117 комерційних сесій.

«Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію активного розвитку енергоринку — приватні, незалежні компанії розпочинають надавати комплексні послуги з продажу електроенергії та природного газу. Використання ними біржових інструментів це приклад ефективної бізнес-моделі на ринку енергоресурсів. УЕБ забезпечує рівні умови для всіх учасників ринку, а активна участь приватних компаній на біржових аукціонах сприяє ефективній реалізації ресурсу за ринковою ціною» — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.