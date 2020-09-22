Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить в 3 раза до 640,23 грн за МВт-ч.

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , ,

Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить в 3 раза до 640,23 грн за МВт-ч.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания НЭК «Укрэнерго» предлагает с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 240,23 грн за МВт-ч.

Соответствующие обоснования повышения тарифа размещены на сайте компании.

При этом, компания предлагает установить такой тариф для объектов «зеленой» металлургии на уровне 108,83 грн за МВт-ч, опираясь на прогнозированные объемы производства предприятиями, которые отнесены к этой категории потребителей.

В компании отмечают, что вследствие продолжения действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, у компании возникает дефицит средств для выполнения своих обязанностей в размере 9,95 млрд грн.

«Терминал» писал, кабинет министров Украины на заседании одобрил проект правок в госбюджет-2020 для предоставления госгарантий ЧАО «НЭК «Укрэнерго» под привлечение кредитов у международных финансовых организаций для погашения долгов перед производителями «зеленой» э/э.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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