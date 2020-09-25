«Энергоатом» должен координироваться Минэнерго — Кистион

Передавая «Энергоатом» в управление Кабмина, Украина рискует потерять единое управление энергетической сферой.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, пишет УНН.

По его словам отечественная энергетическая система должна управляться одним центральным органом исполнительной власти, который формирует политику и отслеживает, как она реализуется.

«Если мы размываем это путем передачи «Энергоатома» в управление КМУ, то у нас теряется общее видение управления энергетической системой и соответственно энергетической безопасностью нашего государства. Поэтому, мне совершенно ясно, что «Энергоатом» координироваться Минэнерго», — сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поручил рассмотреть возможность передачи «Укргидроэнерго» и «Энергоатома» в подчинение Кабмина, против чего выступили отраслевые специалисты и народные избранники.