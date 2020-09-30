Энергоатом и Westinghouse подписали контракт о поставках ядерного топлива ВВЭР-440

При участии Президента Украины Владимира Зеленского подписано соглашение между ГП «НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива ВВЭР-440 для Ривненской АЭС. Документ был подписан 30 сентября в Офисе Президента Украины главой Энергоатома Петром Котиным и президентом, главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом (Patrick Fragman). На подписании контракта также присутствовали председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент Энергоатома Герман Галущенко.

Сообщает Энергоатом.

Контрактом предусмотрено внедрение в эксплуатацию топливных сборок ВВЭР-440 производства Westinghouse на ОП «Ривненская АЭС». Поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украину планируется начать с 2024 года с партии ТВС для проведения этапа опытной эксплуатации. Предусматривается возможность производства части комплектующих для тепловыделяющих сборок ВВЭР-440 производства Westinghouse на ОП «Атомнергомаш» НАЭК «Энергоатом».

Кроме того, стороны подписали Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией Westinghouse и обособленным подразделением «НАЭК «Энергоатом» — «Атомэнергомаш». Среди договоренностей:

изготовление «Атомэнергомаш» компонентов топлива компании Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины,

увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться ОП «Атомэнергомаш»,

производство оборудования для инспекции топлива ВВЭР-1000 и/или ВВЭР-440.

Ранее «Терминал» писал, что Westinghouse розглядає можливість розширення співпраці з Атоменергомашем.