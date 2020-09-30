Энергоатом и Westinghouse подписали контракт о поставках ядерного топлива ВВЭР-440

Обновлено: Сентябрь 30, 2020. Тэги: , , , ,

Энергоатом и Westinghouse подписали контракт о поставках ядерного топлива ВВЭР-440

При участии Президента Украины Владимира Зеленского подписано соглашение между ГП «НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива ВВЭР-440 для Ривненской АЭС. Документ был подписан 30 сентября в Офисе Президента Украины главой Энергоатома Петром Котиным и президентом, главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом (Patrick Fragman). На подписании контракта также присутствовали председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-президент Энергоатома Герман Галущенко.

Сообщает Энергоатом.

Контрактом предусмотрено внедрение в эксплуатацию топливных сборок ВВЭР-440 производства Westinghouse на ОП «Ривненская АЭС». Поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украину планируется начать с 2024 года с партии ТВС для проведения этапа опытной эксплуатации. Предусматривается возможность производства части комплектующих для тепловыделяющих сборок ВВЭР-440 производства Westinghouse на ОП «Атомнергомаш» НАЭК «Энергоатом».

Кроме того, стороны подписали Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией Westinghouse и обособленным подразделением «НАЭК «Энергоатом» — «Атомэнергомаш». Среди договоренностей:

  • изготовление «Атомэнергомаш» компонентов топлива компании Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины,
  • увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться ОП «Атомэнергомаш»,
  • производство оборудования для инспекции топлива ВВЭР-1000 и/или ВВЭР-440.

Ранее «Терминал» писал, что Westinghouse розглядає можливість розширення співпраці з Атоменергомашем.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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