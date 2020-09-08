Westinghouse розглядає можливість розширення співпраці з Атоменергомашем

Обновлено: Сентябрь 08, 2020. Тэги: , ,

Westinghouse розглядає можливість розширення співпраці з Атоменергомашем
Компанія Westinghouse розглядає Відокремлений підрозділ «Атоменергомаш» НАЕК «Енергоатом» не лише як партнера з виробництва окремих елементів паливних збірок Westinghouse для українських АЕС, але й вивчає можливості розширення такого співробітництва для забезпечення потреб замовників за межами України.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом» з посиланням на керуючого директора Westinghouse Electric Sweden AB Азіза Даґа.

Азіз Даґ уточнив, що нині Westinghouse співпрацює з Атоменергомашем за напрямом виробництва ним окремих елементів (хвостовиків та голівок) для тепловиділяючих збірок Westinghouse, які постачатимуться на АЕС України.

«У нас вже склались стійкі партнерські відносини з цим підрозділом Енергоатома. Ми бачимо перспективу не лише у виготовлені Атоменергомашем окремих компонентів паливних збірок Westinghouse для українських атомних електростанцій, але й у розширені такого співробітництва для забезпечення потреб замовників за межами України. Також обговорюється можливість розширення номенклатури елементів паливних збірок, які може виготовляти Атоменергомаш для компанії Westinghouse», — додав представник Westinghouse.
«Термінал» писав,  Енергоатом отримає ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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