Енергоатом отримає ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse

Про це під час громадських слухань щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №3 Южно-Української АЕС журналістам розповів голова Державної інспекції з ядерного регулювання Григорій Плачков.
«У ДІЯРУ до палива Westinghouse, до його дослідно-промислової експлуатації питань немає. Воно експлуатується безпечно», — сказав Плачков.
За його словами, ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse на блоці №3 ЮУАЕС буде видано або під новий рік, або на початку наступного року.
Як повідомлялося, ДІЯРУ провела громадські слухання з питання продовження строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС. У 2018 році він став першим енергоблоком в Україні, який почав працювати виключно на паливі компанії Westinghouse.