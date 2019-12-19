Енергоатом отримає ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse

Наприкінці грудня або на початку січня ДП «НАЕК «Енергоатом» може отримати ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse. Компанія готує обґрунтування для отримання документа.

Про це під час громадських слухань щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №3 Южно-Української АЕС журналістам розповів голова Державної інспекції з ядерного регулювання Григорій Плачков.

«У ДІЯРУ до палива Westinghouse, до його дослідно-промислової експлуатації питань немає. Воно експлуатується безпечно», — сказав Плачков.

За його словами, ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse на блоці №3 ЮУАЕС буде видано або під новий рік, або на початку наступного року.

Як повідомлялося, ДІЯРУ провела громадські слухання з питання продовження строку експлуатації енергоблока №3 Южно-Української АЕС. У 2018 році він став першим енергоблоком в Україні, який почав працювати виключно на паливі компанії Westinghouse.