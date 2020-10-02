«Лукойл» обсуждает с «Белнефтехимом» перевалку продукции концерна через российские порты

Обновлено: Октябрь 02, 2020. Тэги: , , ,

«Лукойл» обсуждает с «Белнефтехимом» перевалку продукции концерна через российские порты

«Лукойл» обсуждает с «Белнефтехимом» перевалку нефтепродукции концерна через терминал в порту Высоцка вместо прибалтийских портов, её ассортимент и объемы, заявил гендиректор компании «Лукойл-Транс» Алексей Махнев.

Передает Прайм.

«В настоящее время есть запрос от концерна «Белнефтехим» о перевалке его продукции через терминал «РПК-Высоцк». Сейчас идет обсуждение ассортимента, возможных объемов», — сказал Махнев в эфире телеканала «Россия 24″.

Он также отметил, что по итогам обсуждения будут определены конкретные условия и параметры перевалки.

«По нашей оценке, использование по всей длине логистической цепочки, включая перевалку в российских портах, может быть более эффективно для наших партнеров, чем через сопредельные государства», — добавил Махнев.

Беларусь обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности, Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

Читайте в «Терминале»: Белорусские НПЗ в октябре ожидают поставки 1,7 млн т нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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