«Газпром» оштрафован на $7,6 млрд за «Северный поток — 2»

Антимонопольный орган Польши (UOKiK) оштрафовал « » и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов составила $7,6 млрд и $100 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу UOKiK Томаша Хрустного.

Передает Investing.

Комментируя решение UOKiK, «Газпром» заявил, что не согласен с ним и будет обжаловать его. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — указали в компании.

7 октября UOKiK обвинил «Газпром», а также его европейских партнеров — французскую Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийскую OMV и голландско-британскую Shell в создании несогласованного с Варшавой СП для реализации проекта «Северный поток — 2». Регулятор счел, что они умышленно нарушили польское законодательство.

Антимонопольный орган опасается, что ситуация приведет к серьезным последствиям для экономики страны и ЕС, а запуск газопровода поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа в Польшу.

31 июля «Газпром» получил от UOKiK уведомление о наложении штрафа в размере 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Это решение «Газпром» также обжаловал в компетентном суде Польши.

Ранее «Терминал» писал, что экспортные доходы «Газпрома» упали на 50%.