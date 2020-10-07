«Газпром» оштрафован на $7,6 млрд за «Северный поток — 2»

Обновлено: Октябрь 07, 2020. Тэги: , , , ,

«Газпром» оштрафован на $7,6 млрд за «Северный поток — 2»

Антимонопольный орган Польши (UOKiK) оштрафовал «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов составила $7,6 млрд и $100 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на главу UOKiK Томаша Хрустного.

Передает Investing.

Комментируя решение UOKiK, «Газпром» заявил, что не согласен с ним и будет обжаловать его. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — указали в компании.

7 октября UOKiK обвинил «Газпром», а также его европейских партнеров — французскую Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийскую OMV и голландско-британскую Shell в создании несогласованного с Варшавой СП для реализации проекта «Северный поток — 2». Регулятор счел, что они умышленно нарушили польское законодательство.

Антимонопольный орган опасается, что ситуация приведет к серьезным последствиям для экономики страны и ЕС, а запуск газопровода поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа в Польшу.

31 июля «Газпром» получил от UOKiK уведомление о наложении штрафа в размере 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Это решение «Газпром» также обжаловал в компетентном суде Польши.

Ранее «Терминал» писал, что экспортные доходы «Газпрома» упали на 50%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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