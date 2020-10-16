НАЭК «Энергоатом» планирует достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС в 2026 году

НАЭК «Энергоатом» планирует завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году, сообщил глава правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Энергопроект» (КИЭП) Юрий Малахов.

Передает Энергореформа.

«Предусмотренный срок завершения строительства по нынешнему графику – 2026 год, поэтому следует ориентироваться именно на него. Мы уверены, что готовы уложиться», – сказал Малахов, которого цитирует пресс-служба «Энергоатома» в пресс-релизе после совещания при участии НАЭК, ее обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг», КИЭП, а также чешской компании Skoda JS».

При этом глава КИЭП отметил, что врио президента НАЭК «Энергоатом» утвердил график работ по достройке с четкими дедлайнами всех этапов: от разработки проекта и прохождения экспертизы до завершения строительства и введения энергоблоков в эксплуатацию.

В то же время директор по инвестициям и перспективному развитию НАЭК «Энергоатом» Татьяна Амосова обратила внимание, что старт проектирования напрямую зависит от того, насколько оперативно парламент рассмотрит законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

«Тем временем мы создали рабочую группу. Сейчас чешская сторона привезла свои предложения, и теперь каждую неделю мы в режиме видеоконференции будем работать над текущими вопросами», – пояснила она.

По словам Амосовой, на рабочей группе кроме прочего будут обсуждаться вопросы меморандума о сотрудничестве с компанией Skoda JS, а также заключения межправительственного соглашения, которое позволит «Энергоатому», в частности, получить кредит на строительство ХАЭС-3 и ХАЭС-4 от Чешского экспортного банка.

Ранее Терминал писал, что средства на достройку ХАЕС необходимо включить в себестоимость электроэнергии Энергоатома – глава компании.