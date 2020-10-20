Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

Французская нефтегазовая компания Total поставила первую партию сжиженного природного газа с нулевым выбросом углерода, принимающей стороной выступила китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), говорится в сообщении французской компании.

Передает Прайм.

Операция по отгрузке производилась на заводе по сжижению газа Ихтис (Ichthys) в Австралии, партия была доставлена ​​29 сентября на терминал Дапенг (Dapeng) в Китае.

Поясняется, что «нулевой выброс углерода» означает, что Total и CNOOC компенсировали количество эквивалента диоксида углерода, связанное со всем углеродным следом груза СПГ (включая добычу, сжижение, отгрузку, регазификацию и конечное использование) за счет проектов сокращения выбросов, сертифицированного программой Верифицированного углеродного стандарта (Verified Carbon Standards, VCS).

В частности, для компенсации выбросов углерода были профинансированы два проекта — проект ветроэнергетики в Китае Hebei Guyuan Wind Power Project и проект по защите лесов Зимбабве Kariba REDD+ Forest Protection Project.

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