ЕС защитит себя «углеродной границей» от недобросовестной конкуренции – глава Евросовета

Обновлено: Сентябрь 09, 2020. Тэги: , ,

ЕС защитит себя «углеродной границей» от недобросовестной конкуренции – глава Евросовета

Европейский союз защитит себя от конкуренции зарубежных производителей, не соблюдающих его высокие экологические стандарты, путем установления «углеродной границы».

Передает Энергореформа.

«Мы не допустим, чтобы товары, не соответствующие высоким экологическим стандартам, нечестно конкурировали с европейской продукцией, нанося еще при этом вред планете», – сказал глава Евросовета Шарль Мишель, выступая 8 сентября на Брюссельском экономическом форуме.

«Мы готовы создать механизм регулирования углеродных границ в соответствии с улучшенной Системой торговли выбросами, чтобы защитить для нас равные условия игры. Если иностранные компании хотят получить доступ на наш рынок, мы ожидаем от них соблюдения равных условий с нашими европейскими компаниями. Мы посылаем сигнал не только нашим гражданам, но и всему остальному миру: Европа — мировая держава. Мы готовы твердо отстаивать свои интересы. Это то, что мы показали в июле», – отметил Мишель.

Он напомнил, что в июле на саммите ЕС лидеры стран союза приняли план восстановления после пандемии COVID-19 и обеспечения стратегической автономии Европы. Впервые большая часть бюджета ЕС привязана к его климатическим целям.

Стратегия ЕС, подчеркнул Мишель, будет основываться на двух основных столпах — «Зеленом курсе» и «Цифровой повестке дня», усиленных индустриальным планом для более независимой Европы.

Ранее «Терминал» писал, что Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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