Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Министерство энергетики Украины намерено доработать новую редакцию Энергетической стратегии с учетом ключевых элементов Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

Передает Интерфакс-Украина.

«European Green Deal является важной в контексте евроинтеграции Украины. Мы разделяем цели данного соглашения. Будучи сторонниками политики сокращения выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики, Минэнерго планирует отразить ключевые элементы этой европейской инициативы в новой редакции Энергетической стратегии»,– сказал он в ходе онлайн-конференции по вопросу закрытия проекта ЕС Твининг «Зеленое соглашение как движущая сила энергетического перехода» во вторник.

Кроме того, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина уже имплементирует 28-ю Директиву Евросоюза по использованию возобновляемых источников энергии, внедряет новейшие мировые инструменты в сфере развития биоэнергетики и начинает подготовку к Водородной концепции.

«Мы также уделяем внимание развитию биоэнергетики как одного из путей замещения природного газа, снижению уровня импортозависимости и укреплению экономики государства. Учитывая аграрный статус страны, потенциал для развития биоэнергетики мощный», — констатировал Демченков.

Замминистра энергетики также подчеркнул, что в связи со стремительным ростом мощностей объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украина столкнулась со значительными техническими и экономическими сложностями. Поэтому после длительных дискуссий с участниками рынка ВИЭ был заключен меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в данном секторе. Кроме этого, 3 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 об условиях поддержки ВИЭ.

Ранее «Терминал» писал, что инвесторы ВИЭ настаивают на продлении «зеленого» тарифа во избежание исков в международные суды.