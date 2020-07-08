Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Обновлено: Июль 08, 2020. Тэги: , , ,

Украина доработает Энергостратегию с учетом инициативы European Green Deal

Министерство энергетики Украины намерено доработать новую редакцию Энергетической стратегии с учетом ключевых элементов Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

Передает Интерфакс-Украина.

«European Green Deal является важной в контексте евроинтеграции Украины. Мы разделяем цели данного соглашения. Будучи сторонниками политики сокращения выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики, Минэнерго планирует отразить ключевые элементы этой европейской инициативы в новой редакции Энергетической стратегии»,– сказал он в ходе онлайн-конференции по вопросу закрытия проекта ЕС Твининг «Зеленое соглашение как движущая сила энергетического перехода» во вторник.

Кроме того, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина уже имплементирует 28-ю Директиву Евросоюза по использованию возобновляемых источников энергии, внедряет новейшие мировые инструменты в сфере развития биоэнергетики и начинает подготовку к Водородной концепции.

«Мы также уделяем внимание развитию биоэнергетики как одного из путей замещения природного газа, снижению уровня импортозависимости и укреплению экономики государства. Учитывая аграрный статус страны, потенциал для развития биоэнергетики мощный», — констатировал Демченков.

Замминистра энергетики также подчеркнул, что в связи со стремительным ростом мощностей объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украина столкнулась со значительными техническими и экономическими сложностями. Поэтому после длительных дискуссий с участниками рынка ВИЭ был заключен меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в данном секторе. Кроме этого, 3 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 об условиях поддержки ВИЭ.

Ранее «Терминал» писал, что инвесторы ВИЭ настаивают на продлении «зеленого» тарифа во избежание исков в международные суды.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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