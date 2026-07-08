Нафта подорожчала після пошкодження суден біля Ормузької протоки

Обновлено: Июль 08, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подорожчала після пошкодження суден біля Ормузької протоки

7 липня Reuters повідомило про зростання нафтових котирувань більш ніж на 2% після пошкодження саудівського танкера з нафтою та катарського LNG-танкера поблизу Ормузької протоки. Для ринку нафтопродуктів це означає повернення геополітичної премії у ціну сировини, від якої залежить вартість дизельного пального.

Пошкодження суден у районі Ормузу повернуло ризик морської логістики в нафтові ціни

Brent 7 липня зріс на $1,86, або на 2,58%, до $73,85 за барель. Американська WTI подорожчала на $1,73, або на 2,52%, до $70,28 за барель станом на 11:34 за східним часом США.

Reuters повідомило, що саудівський танкер з нафтою та катарський LNG-танкер були пошкоджені поблизу Ормузької протоки після повідомлень про ракетні удари з боку Корпусу вартових ісламської революції. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що Тегеран несе повну юридичну відповідальність. Це був перший удар по LNG-судну з Катару з початку іранської війни наприкінці лютого.

До війни через Ормузьку протоку проходила п’ята частина щоденного постачання нафти та LNG. Саме тому пошкодження суден у цьому районі безпосередньо впливає на оцінку ризику доставки енергоресурсів морем.

«Головна тема цього ранку — судно, по якому стріляли в районі Ормузької протоки. Це повертає певну геополітичну премію в ціну», — сказав Оле Гансен, керівник товарної стратегії Saxo Bank.

Societe Generale водночас очікує переходу нафтового ринку від дефіциту до профіциту наприкінці 2026 року і в 2027 році. Банк знизив прогноз ціни на нафту на четвертий квартал 2026 року до $75 за барель з $83, а середній прогноз на 2027 рік — до $73 за барель з $79.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3065)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: