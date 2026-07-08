Нафта подорожчала після пошкодження суден біля Ормузької протоки

7 липня Reuters повідомило про зростання нафтових котирувань більш ніж на 2% після пошкодження саудівського танкера з нафтою та катарського LNG-танкера поблизу Ормузької протоки. Для ринку нафтопродуктів це означає повернення геополітичної премії у ціну сировини, від якої залежить вартість дизельного пального.

Пошкодження суден у районі Ормузу повернуло ризик морської логістики в нафтові ціни

Brent 7 липня зріс на $1,86, або на 2,58%, до $73,85 за барель. Американська WTI подорожчала на $1,73, або на 2,52%, до $70,28 за барель станом на 11:34 за східним часом США.

Reuters повідомило, що саудівський танкер з нафтою та катарський LNG-танкер були пошкоджені поблизу Ормузької протоки після повідомлень про ракетні удари з боку Корпусу вартових ісламської революції. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що Тегеран несе повну юридичну відповідальність. Це був перший удар по LNG-судну з Катару з початку іранської війни наприкінці лютого.

До війни через Ормузьку протоку проходила п’ята частина щоденного постачання нафти та LNG. Саме тому пошкодження суден у цьому районі безпосередньо впливає на оцінку ризику доставки енергоресурсів морем.

«Головна тема цього ранку — судно, по якому стріляли в районі Ормузької протоки. Це повертає певну геополітичну премію в ціну», — сказав Оле Гансен, керівник товарної стратегії Saxo Bank.

Societe Generale водночас очікує переходу нафтового ринку від дефіциту до профіциту наприкінці 2026 року і в 2027 році. Банк знизив прогноз ціни на нафту на четвертий квартал 2026 року до $75 за барель з $83, а середній прогноз на 2027 рік — до $73 за барель з $79.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.