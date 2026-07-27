Нафта впала до мінімуму більш ніж за тиждень після паузи США в ударах по Ірану

27 липня Brent подешевшав на $8,42, або 8,7%, до $88,36 за барель, а WTI — на $6,70, або 7,5%, до $82,61 за барель. Ринок відреагував на паузу США в ударах по Ірану, однак фізичні потоки через Ормузьку протоку залишалися обмеженими.

Зниження нафтових котирувань не означає автоматичного відновлення постачання, бо судноплавство через ключові маршрути залишається пригніченим.

Reuters повідомило, що 27 липня ціни на нафту завершили торги на найнижчих рівнях більш ніж за тиждень. Brent упав на $8,42, або 8,7%, до $88,36 за барель — найнижчого рівня з 17 липня. Американська WTI знизилася на $6,70, або 7,5%, до $82,61 за барель — найнижчого рівня з 16 липня.

Причиною падіння стала раптова пауза США в кампанії авіаударів по Ірану, що підвищило очікування дипломатичного рішення та потенційного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Минулого тижня Brent перевищував $100 за барель, оскільки конфлікт, який уже скоротив нафтові перевезення через Ормуз, поширився на Червоне море та ускладнив експорт Саудівської Аравії через Баб-ель-Мандеб до Азії.

Однак Reuters навів оцінки аналітиків, за якими фізичний рух нафти залишається обмеженим попри політичну паузу. За даними Kpler, протягом вихідних через Ормузьку протоку проходило менше ніж 10 товарних суден на добу.

Ole Hvalbye, аналітик SEB Research, заявив, що потоки впали приблизно до 15% довоєнного рівня порівняно з нормальним показником близько 20 млн барелів на добу сирої нафти, конденсату та нафтопродуктів. Це важливо для ринку бензину, оскільки обмеження сирої нафти та нафтопродуктів формують зовнішній тиск на переробку, фрахт і оптові ціни.

«Політична пауза не додає жодного зайвого бареля на воду тут і зараз», — заявив Ole Hvalbye, аналітик SEB Research.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.