Нафта впала до мінімуму більш ніж за тиждень після паузи США в ударах по Ірану

Обновлено: Июль 27, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта впала до мінімуму більш ніж за тиждень після паузи США в ударах по Ірану

27 липня Brent подешевшав на $8,42, або 8,7%, до $88,36 за барель, а WTI — на $6,70, або 7,5%, до $82,61 за барель. Ринок відреагував на паузу США в ударах по Ірану, однак фізичні потоки через Ормузьку протоку залишалися обмеженими.

Зниження нафтових котирувань не означає автоматичного відновлення постачання, бо судноплавство через ключові маршрути залишається пригніченим.

Reuters повідомило, що 27 липня ціни на нафту завершили торги на найнижчих рівнях більш ніж за тиждень. Brent упав на $8,42, або 8,7%, до $88,36 за барель — найнижчого рівня з 17 липня. Американська WTI знизилася на $6,70, або 7,5%, до $82,61 за барель — найнижчого рівня з 16 липня.

Причиною падіння стала раптова пауза США в кампанії авіаударів по Ірану, що підвищило очікування дипломатичного рішення та потенційного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Минулого тижня Brent перевищував $100 за барель, оскільки конфлікт, який уже скоротив нафтові перевезення через Ормуз, поширився на Червоне море та ускладнив експорт Саудівської Аравії через Баб-ель-Мандеб до Азії.

Однак Reuters навів оцінки аналітиків, за якими фізичний рух нафти залишається обмеженим попри політичну паузу. За даними Kpler, протягом вихідних через Ормузьку протоку проходило менше ніж 10 товарних суден на добу.

Ole Hvalbye, аналітик SEB Research, заявив, що потоки впали приблизно до 15% довоєнного рівня порівняно з нормальним показником близько 20 млн барелів на добу сирої нафти, конденсату та нафтопродуктів. Це важливо для ринку бензину, оскільки обмеження сирої нафти та нафтопродуктів формують зовнішній тиск на переробку, фрахт і оптові ціни.

«Політична пауза не додає жодного зайвого бареля на воду тут і зараз», — заявив Ole Hvalbye, аналітик SEB Research.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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