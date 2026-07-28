Трафік через Bab el-Mandeb і Ормузьку протоку залишився низьким після атак на саудівські нафтові об’єкти

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Трафік через Bab el-Mandeb і Ормузьку протоку залишився низьким після атак на саудівські нафтові об’єкти

Reuters 27 липня повідомило про зниження руху товарних суден через протоку Bab el-Mandeb після атак хуситів на нафтові об’єкти Саудівської Аравії на узбережжі Червоного моря. Одночасно трафік через Ормузьку протоку залишався низьким у вихідні, попри паузу у військових діях між США та Іраном.

Морські маршрути нафтопродуктів залишаються джерелом логістичного ризику для ринку

За даними Kpler, на які посилається Reuters, у неділю через Bab el-Mandeb пройшли 11 товарних суден. Це був найнижчий показник за кілька місяців. Через Ормузьку протоку у вихідні щодня проходило менш як 10 товарних суден.

У неділю через Ормузьку протоку пройшли сім суден, серед них три пов’язані з Іраном танкери з нафтопродуктами, які вийшли з протоки. Для ринку нафтопродуктів це важливо не як окремий ціновий індикатор, а як підтвердження того, що ризики для морського постачання зберігаються навіть під час коротких політичних пауз.

Bab el-Mandeb є одним із ключових проходів між Червоним морем і Аденською затокою. Ормузька протока має значення для потоків нафти, конденсату та нафтопродуктів із Перської затоки. Коли рух через такі маршрути скорочується, ринок отримує сигнал про можливі затримки, довші маршрути та додаткові витрати на доставку.

Reuters пов’язує падіння трафіку в Червоному морі з атаками хуситів на саудівські нафтові об’єкти. Для європейського ринку це створює фон підвищеної уваги до морської логістики, оскільки будь-яке подорожчання або ускладнення перевезень енергоресурсів впливає на загальну вартість постачання нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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