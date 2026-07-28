Італія повернула податкове зниження для пального на тлі бензину майже по €2 за літр

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Італія повернула податкове зниження для пального на тлі бензину майже по €2 за літр

Італійський уряд 27 липня відновив тимчасове зниження акцизу на дизель, щоб пом’якшити тиск високих цін на споживачів і бізнес. За даними міністерства промисловості, середня ціна бензину на self-service АЗС досягла €1,982 за літр, а дизелю — €2,185 за літр.

Уряд Італії знову використовує паливний податок як інструмент стримування цін, але бюджетна вартість таких рішень стала окремим ризиком.

27 липня Reuters повідомило, що уряд Італії повторно запровадив тимчасове зниження акцизу на дизельне пальне. Акциз, або fuel duty, — це паливний податок, який прямо входить до кінцевої ціни моторного пального.

Міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив, що ухвалений декрет має знизити ціну дизелю для споживачів на 17 євроцентів за літр до 6 серпня. Загальна вартість заходу для бюджету становитиме €125 млн, включно з окремими податковими пільгами для перевізників і аграрного бізнесу.

Рішення ухвалено на тлі зростання цін на енергоносії та споживчої інфляції, пов’язаних із війною на Близькому Сході. За даними італійського міністерства промисловості, середня ціна пального на self-service АЗС уздовж дорожньої мережі країни становила €1,982 за літр бензину та €2,185 за літр дизелю. Для порівняння, 3 липня ціни становили відповідно €1,803 і €1,882 за літр.

На автомагістралях ціни ще вищі: і бензин, і дизель перевищують €2 за літр. Массимо Гаравалья, голова фінансового комітету верхньої палати парламенту, заявив, що уряд намагатиметься утримати ціни на бензин і дизель нижче €2.

Reuters нагадує, що Італія вже вводила тимчасове зниження акцизів на дизель і бензин у березні після енергетичного шоку, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого. Той захід кілька разів продовжували та поступово згортали; він завершився 3 липня і коштував платникам податків майже €2 млрд.

«Ми оцінимо, як розвиватиметься ситуація», — заявив міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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