Австралія та Сінгапур домовилися не обмежувати критичні постачання, включно з бензином

Обновлено: Июль 28, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Австралія та Сінгапур підписали протокол економічної стійкості та критичних постачань. Для ринку бензину ключовий факт — Сінгапур забезпечує 55% імпорту бензину Австралії, а сторони взяли зобов’язання не вводити експортні обмеження на погоджені критичні товари.

Країни-імпортери пального реагують на воєнні й логістичні ризики через міждержавні гарантії постачання та тимчасові податкові заходи.

Argus повідомив, що Канберра та Сінгапур поглибили співпрацю в енергетичній торгівлі та обороні, підписавши новий протокол для посилення економічної стійкості та постачання критично важливих товарів. Уряд Австралії заявив про це 27 липня на тлі невизначеності з постачанням через конфлікт на Близькому Сході.

Новий Protocol on Economic Resilience and Essential Supplies виконує домовленість, досягнуту урядами у квітні, та має зміцнити безпеку постачання критичних товарів, включно з бензином. За даними Argus, Сінгапур забезпечує 55% імпорту бензину Австралії. Крім того, Сінгапур постачає 15% імпорту gasoil і 23% імпорту авіаційного пального Австралії.

Сінгапур і Австралія зобов’язалися утримуватися від запровадження або підтримання експортних обмежень на погоджені критичні товари. У заяві міністерства торгівлі та промисловості Сінгапуру від 27 липня серед таких товарів також згадані дизель і LNG.

Argus зазначає, що запаси бензину в Сінгапурі за тиждень до 22 липня зросли більш ніж на 92%, тоді як експорт залишався стабільним, а Австралія була одним із трьох ключових напрямів експорту сінгапурського бензину.

Австралія залишається вразливою до шоків ланцюгів постачання через залежність від імпортного пального. Менш ніж 25% попиту може бути забезпечено внутрішньою переробкою через закриття частини потужностей протягом останніх двох десятиліть. Через занепокоєння щодо постачання та високих цін Канберра гарантувала імпорт пального й тимчасово знизила податкову ставку для gasoil і бензину; цей захід має завершитися 2 серпня.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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