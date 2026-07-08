Саудівська Аравія розглядає розширення нафтового маршруту до Червоного моря

Reuters повідомило, що Саудівська Аравія розглядає розширення трубопровідної системи до узбережжя Червоного моря, щоб збільшити обсяг нафти, яка може оминати Ормузьку протоку. У попередніх обговореннях ідеться про додаткову потужність до 2 млн барелів на добу.

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Трубопровід East-West був збудований на початку 1980-х років і може транспортувати до 7 млн барелів на добу до порту Янбу. За словами керівника Saudi Aramco, наведені Reuters, приблизно 2 млн барелів на добу йдуть на НПЗ західного узбережжя, а близько 5 млн барелів на добу можуть експортуватися.

Джерела Reuters повідомили, що варіанти розширення включають як збільшення наявної потужності, так і будівництво додаткового трубопроводу. Одне джерело зазначило, що також розглядається менша друга труба для нафтопродуктів. За словами співрозмовників агентства, реалізація може тривати роки, коштувати мільярди доларів і потребувати зміни механізму ціноутворення на саудівську нафту.

Питання обхідних маршрутів загострилося після зупинки судноплавства через Ормузьку протоку. За даними Reuters, це змусило виробників у Перській затоці зупинити до 12 млн барелів на добу видобутку. Потоки частково відновилися після попередньої американо-іранської домовленості минулого місяця, але залишаються нижчими за довоєнні.

«Ми ведемо переговори, і оскільки вони розвивають потужність East-West, ми розраховуємо, що вони зможуть прийняти кілька наших барелів», — сказав шейх Наваф аль-Сабах, генеральний директор Kuwait Petroleum Corporation.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.