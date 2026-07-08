Саудівська Аравія розглядає розширення нафтового маршруту до Червоного моря

Обновлено: Июль 08, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Саудівська Аравія розглядає розширення нафтового маршруту до Червоного моря

Reuters повідомило, що Саудівська Аравія розглядає розширення трубопровідної системи до узбережжя Червоного моря, щоб збільшити обсяг нафти, яка може оминати Ормузьку протоку. У попередніх обговореннях ідеться про додаткову потужність до 2 млн барелів на добу.

Ер-Ріяд шукає спосіб зменшити залежність нафтового експорту від Ормузької протоки

Трубопровід East-West був збудований на початку 1980-х років і може транспортувати до 7 млн барелів на добу до порту Янбу. За словами керівника Saudi Aramco, наведені Reuters, приблизно 2 млн барелів на добу йдуть на НПЗ західного узбережжя, а близько 5 млн барелів на добу можуть експортуватися.

Джерела Reuters повідомили, що варіанти розширення включають як збільшення наявної потужності, так і будівництво додаткового трубопроводу. Одне джерело зазначило, що також розглядається менша друга труба для нафтопродуктів. За словами співрозмовників агентства, реалізація може тривати роки, коштувати мільярди доларів і потребувати зміни механізму ціноутворення на саудівську нафту.

Питання обхідних маршрутів загострилося після зупинки судноплавства через Ормузьку протоку. За даними Reuters, це змусило виробників у Перській затоці зупинити до 12 млн барелів на добу видобутку. Потоки частково відновилися після попередньої американо-іранської домовленості минулого місяця, але залишаються нижчими за довоєнні.

«Ми ведемо переговори, і оскільки вони розвивають потужність East-West, ми розраховуємо, що вони зможуть прийняти кілька наших барелів», — сказав шейх Наваф аль-Сабах, генеральний директор Kuwait Petroleum Corporation.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3065)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: