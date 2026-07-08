ВООЗ попередила про нову хвилю спеки в Європі: для енергоринку це сигнал попиту й системного стресу

Обновлено: Июль 08, 2026.

ВООЗ попередила про нову хвилю спеки в Європі: для енергоринку це сигнал попиту й системного стресу

7 липня Reuters повідомило, що Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про нові «смертельно небезпечні тижні» в Європі через формування інтенсивної хвилі спеки над Атлантикою. Для ринку електроенергії це погодний сигнал: спека підвищує попит на охолодження, посилює навантаження на мережі та може створювати дефіцитні вечірні години.

У матеріалі йдеться про ризик нової хвилі екстремальної температури після вже складного періоду для Європи. Хоча повідомлення ВООЗ має насамперед медичний і безпековий зміст, для енергетичного ринку воно важливе як ранній індикатор можливого зростання споживання електроенергії, особливо в країнах із високою часткою кондиціонування або з мережами, чутливими до перегріву.

Що це означає для ринку

Для українського ринку головне значення має не середня температура, а погодинний профіль попиту в сусідніх ринкових зонах. Якщо спека одночасно охоплює Центральну та Південно-Східну Європу, імпортне вікно може звужуватися, а вечірні ціни на РДН і ВДР у сусідніх країнах можуть ставати важливішими за середньодобовий рівень.

Ризики

Основний ризик — недооцінка вечірнього піку після зниження сонячної генерації. Для арбітражу це означає підвищену увагу до погодинних цін, доступності перетинів, повідомлень операторів систем передачі та ризику небалансів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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