EIA знизила прогноз Brent і очікує повернення нафтового ринку до профіциту

Обновлено: Июль 08, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

EIA знизила прогноз Brent і очікує повернення нафтового ринку до профіциту

У Short-Term Energy Outlook від 7 липня U.S. Energy Information Administration знизила оцінку цін на нафту після часткового відновлення постачання через Ормузьку протоку. Агентство прогнозує Brent на рівні $74 за барель у третьому кварталі 2026 року та $65 за барель у 2027 році.

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EIA повідомила, що 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння для завершення конфлікту та відкриття Ормузької протоки. Після цього агентство підвищило очікування щодо світового видобутку нафти на решту року.

За прогнозом EIA, більша частина видобутку нафти повернеться майже до довоєнних середніх рівнів до кінця року, а більшість зупиненого видобутку — у першому кварталі 2027 року. Агентство очікує скорочення світових запасів нафти на 2,2 млн барелів на добу у третьому кварталі 2026 року. Це менше, ніж понад 7 млн барелів на добу в червневому прогнозі та 5 млн барелів на добу у другому кварталі 2026 року.

Brent у середньому коштував $85 за барель у червні, що на $22 менше, ніж у травні, та на $32 нижче квітневого піку. Прогноз середньої ціни Brent на 2026 рік знижено до $82 за барель проти $95 у попередньому прогнозі. Для 2027 року оцінку знижено до $65 за барель проти $79.

Для ринку нафтопродуктів EIA прогнозує середню роздрібну ціну дизельного пального у США на рівні $4,61 за галон у 2026 році та $4,02 за галон у 2027 році. Агентство також зазначило, що НПЗ підтримували виробництво дистилятів через високий глобальний попит.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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