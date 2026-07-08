Китай послабив липневі обмеження на експорт пального та повернув приватного переробника на зовнішній ринок

Китай дозволив приватному нафтопереробнику Zhejiang Petrochemical Co відновити експорт пального після більш ніж тримісячної паузи. Китайські НПЗ планують у липні експортувати приблизно 3 млн метричних тонн бензину, дизельного пального та авіапального. Про це повідомило агентствто Reuters 8 липня.

Збільшення китайського експорту може посилити конкуренцію на азійському ринку транспортного пального

За даними Reuters, Пекін зняв частину обмежень на експорт нафтопродуктів на решту липня. Обмеження були запроваджені в березні, коли влада прагнула захистити внутрішні постачання. Reuters зазначає, що пом’якшення режиму експорту має послабити ціни на транспортне пальне в регіоні, який зіткнувся з інфляційним тиском після обмеження китайських відвантажень.

Дозвіл на експорт отримала Zhejiang Petrochemical Co, контрольний пакет якої належить Rongsheng Petrochemical. До цього компанія не експортувала пальне понад три місяці. Міністерство торгівлі Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ і Rongsheng Petrochemical не надали Reuters негайного коментаря.

За даними джерел Reuters, у попередні місяці лише державні компанії могли експортувати бензин, дизельне пальне та авіапальне, подаючи щомісячні заявки на обсяги. У липні китайські переробники планують поставити на зовнішні ринки близько 3 млн метричних тонн цих продуктів, включно з бондовими постачаннями до Гонконгу та Макао. Це приблизно відповідає середньому торішньому місячному обсягу експорту.

Reuters наводить попередні оцінки трейдерів, за якими липневий експорт бензину може перевищити 400 тис. метричних тонн, дизельного пального — становити 600–700 тис. тонн, а авіапального — близько 1,9 млн тонн. Експортна маржа бензину та дизельного пального цього тижня становила близько 1 000 юанів за тонну або більше. Reuters подає еквівалент $147,10 за тонну за курсу $1 = 6,7980 юаня.

Консалтингова компанія FGE NexantECA очікує, що переробники, найімовірніше, використають доступні експортні квоти. Водночас джерела Reuters зазначили, що поки незрозуміло, чи продовжиться послаблення експортного режиму в серпні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.