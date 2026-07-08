Китай послабив липневі обмеження на експорт пального та повернув приватного переробника на зовнішній ринок

Обновлено: Июль 08, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Китай послабив липневі обмеження на експорт пального та повернув приватного переробника на зовнішній ринок

Китай дозволив приватному нафтопереробнику Zhejiang Petrochemical Co відновити експорт пального після більш ніж тримісячної паузи. Китайські НПЗ планують у липні експортувати приблизно 3 млн метричних тонн бензину, дизельного пального та авіапального. Про це повідомило агентствто Reuters 8 липня.

Збільшення китайського експорту може посилити конкуренцію на азійському ринку транспортного пального

За даними Reuters, Пекін зняв частину обмежень на експорт нафтопродуктів на решту липня. Обмеження були запроваджені в березні, коли влада прагнула захистити внутрішні постачання. Reuters зазначає, що пом’якшення режиму експорту має послабити ціни на транспортне пальне в регіоні, який зіткнувся з інфляційним тиском після обмеження китайських відвантажень.

Дозвіл на експорт отримала Zhejiang Petrochemical Co, контрольний пакет якої належить Rongsheng Petrochemical. До цього компанія не експортувала пальне понад три місяці. Міністерство торгівлі Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ і Rongsheng Petrochemical не надали Reuters негайного коментаря.

За даними джерел Reuters, у попередні місяці лише державні компанії могли експортувати бензин, дизельне пальне та авіапальне, подаючи щомісячні заявки на обсяги. У липні китайські переробники планують поставити на зовнішні ринки близько 3 млн метричних тонн цих продуктів, включно з бондовими постачаннями до Гонконгу та Макао. Це приблизно відповідає середньому торішньому місячному обсягу експорту.

Reuters наводить попередні оцінки трейдерів, за якими липневий експорт бензину може перевищити 400 тис. метричних тонн, дизельного пального — становити 600–700 тис. тонн, а авіапального — близько 1,9 млн тонн. Експортна маржа бензину та дизельного пального цього тижня становила близько 1 000 юанів за тонну або більше. Reuters подає еквівалент $147,10 за тонну за курсу $1 = 6,7980 юаня.

Консалтингова компанія FGE NexantECA очікує, що переробники, найімовірніше, використають доступні експортні квоти. Водночас джерела Reuters зазначили, що поки незрозуміло, чи продовжиться послаблення експортного режиму в серпні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3068)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: