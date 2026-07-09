Дата-центри стають окремим джерелом мережевого ризику для великих навантажень

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дата-центри стають окремим джерелом мережевого ризику для великих навантажень

Великі проєкти дата-центрів у світі стикаються із затримками або скасуванням через енергетичні, інфраструктурні, земельні й регуляторні обмеження. За даними Uptime Institute, у 2021–2024 роках було оголошено 250 глобальних проєктів дата-центрів із попитом понад 100 МВт кожен. Інститут оцінює, що приблизно половина таких проєктів або не буде реалізована, або затримається.

Масштаб енергетичного навантаження: один проєкт понад 100 МВт порівнюється з потребою приблизно 300 тис. домогосподарств. Uptime також ідентифікував шість проєктів, кожен із яких орієнтується щонайменше на 5 ГВт потужності; для порівняння, піковий попит Ірландії становить 6 ГВт. У статті наведено приклад Амстердама, де девелопер дата-центру подав позов проти нідерландської мережі після відмови у підключенні.

Що це означає для ринку

Для європейського ринку електроенергії ця новина важлива як сигнал зростання великих концентрованих навантажень. Дата-центри не просто збільшують річне споживання, а створюють вимоги до мережевої потужності, надійності постачання й резервування. Для ринку це підсилює значення мережевих обмежень, плати за приєднання, гнучкого споживання, локальної генерації та накопичувачів енергії.

Ризики

Головний ризик — конкуренція великих нових навантажень із житлом, лікарнями, бізнесом і промисловістю за обмежену мережеву потужність. Для трейдингу це не миттєвий сигнал РДН, але важливий фактор майбутньої волатильності: у зонах із дефіцитом мережевого ресурсу великі підключення можуть змінювати профіль попиту, збільшувати потребу у балансуванні та підвищувати цінність BESS і onsite generation.

«Стрімке зростання попиту дата-центрів на електроенергію, особливо в Північній Америці, не може бути підтримане мережами, які вже працюють під сильним навантаженням», — зазначив Uptime Institute у звіті, процитованому The Guardian.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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