Дата-центри стають окремим джерелом мережевого ризику для великих навантажень

Великі проєкти дата-центрів у світі стикаються із затримками або скасуванням через енергетичні, інфраструктурні, земельні й регуляторні обмеження. За даними Uptime Institute, у 2021–2024 роках було оголошено 250 глобальних проєктів дата-центрів із попитом понад 100 МВт кожен. Інститут оцінює, що приблизно половина таких проєктів або не буде реалізована, або затримається.

Масштаб енергетичного навантаження: один проєкт понад 100 МВт порівнюється з потребою приблизно 300 тис. домогосподарств. Uptime також ідентифікував шість проєктів, кожен із яких орієнтується щонайменше на 5 ГВт потужності; для порівняння, піковий попит Ірландії становить 6 ГВт. У статті наведено приклад Амстердама, де девелопер дата-центру подав позов проти нідерландської мережі після відмови у підключенні.

Що це означає для ринку

Для європейського ринку електроенергії ця новина важлива як сигнал зростання великих концентрованих навантажень. Дата-центри не просто збільшують річне споживання, а створюють вимоги до мережевої потужності, надійності постачання й резервування. Для ринку це підсилює значення мережевих обмежень, плати за приєднання, гнучкого споживання, локальної генерації та накопичувачів енергії.

Ризики

Головний ризик — конкуренція великих нових навантажень із житлом, лікарнями, бізнесом і промисловістю за обмежену мережеву потужність. Для трейдингу це не миттєвий сигнал РДН, але важливий фактор майбутньої волатильності: у зонах із дефіцитом мережевого ресурсу великі підключення можуть змінювати профіль попиту, збільшувати потребу у балансуванні та підвищувати цінність BESS і onsite generation.

«Стрімке зростання попиту дата-центрів на електроенергію, особливо в Північній Америці, не може бути підтримане мережами, які вже працюють під сильним навантаженням», — зазначив Uptime Institute у звіті, процитованому The Guardian.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.