Инвесторы ВИЭ настаивают на продлении «зеленого» тарифа во избежание исков в международные суды

Голландский банк развития (FMO), Норвежский институт гарантии экспортных кредитов (GIEK) и корпорация Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) («Прямые и непрямые иностранные инвесторы») считают, что отсутствие продления срока действия «зеленого» тарифа минимум на два года и более широкого консенсуса в законопроекте №3658 может вызвать иски в международный арбитраж из-за существенного снижения льготного тарифа, реструктуризации долгов по контрактам и доли в акционерном капитале.

Соответствующее мнение изложено в письме «Прямых и непрямых иностранных инвесторов» в адрес президента Украины Владимира Зеленского, Министерства энергетики, ГП «Гарантированного покупателя», НКРЭКУ, «Укрэнерго», председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, главе фракции «Слуга народа» в ВРУ Давиду Арахамии.

Передает «Интерфакс-Украина».

«Прежде чем принимать новые законы, которые повлияют на «зеленый» тариф и стимулирующий тариф и дисбалансы (которые, как ожидается, будут гораздо более обременительными для производителей), нужен более широкий консенсус. Одна из проблем, которую «Прямые и непрямые иностранные инвесторы считают» первостепенно важной – это, в том числе, продление «зеленого» тарифа минимум на два года в проекте закона №3658″, – указывается в письме.

Кроме того, «Прямые и непрямые иностранные инвесторы» считают предложенные поправки несовместимыми с обязательствами Украины по продвижению и расширению присутствия ВИЭ в энергетическом балансе страны.

«Это может стать сдерживающим фактором для будущих инвестиций в Украину, особенно в отрасли возобновляемых источников энергии», – подчеркнули инвесторы.

Они также ожидают, что без одобрения всеми участниками ВИЭ-отрасли (более чем 800 производителей и более 7 ГВт установленной мощности) предлагаемых поправок в законах и нормативных актах, касающихся «зеленого» тарифа, стимулирующего тарифа, дисбалансов, сокращений и многих других факторов – многие проекты ВИЭ столкнутся с невыплатами долговых обязательств перед своим инвесторами, но также и перед своими местными и международными акционерами и финансирующими организациями.

«Мы хотим избежать такого развития событий, поэтому призываем помочь в достижении лучшего результата по обоюдному согласию, который может быть одобрен «Прямыми и непрямыми иностранными инвесторами», – резюмировали инвесторы.

Отмечается, что инвестиции прямых и непрямых иностранных инвесторов в проекты ВИЭ в Украине превышает EUR250 млн.

Ранее «Терминал» сообщал, что НКРЭКУ представила два сценария решения проблем с «зеленой» энергетикой.