НКРЭКУ одобрила повышение тарифа «Укрэнерго» на передачу э/э на 2021 год

Энергорегулятор (НКРЭКУ), одобрил тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 2021 год в размере 309,8 грн/МВт-ч, что 28,9% выше действующего тарифа (240,23 грн/МВт-ч) и на 1% меньше тарифа, установленного на декабрь 2021 года (312,76 грн/Мвт-ч).

Передает Энергореформа.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 ноября, после чего оно будет обнародовано на ее сайте для подачи предложений и замечаний для окончательного утверждения.

Согласно обоснованию к проекту постановления, комиссия пересмотрела расчеты НЭК «Укрэнерго», которая предлагала установить на 2021 год тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий «зеленой» металлургии – 91,73 грн./МВт-ч.

Пересмотр тарифа в сторону уменьшения обоснован, в частности, тем, что комиссия не учла в нем 9,4 млрд грн компенсации по «зеленым» тарифам промышленным ВИЭ-станциям, что составляет 20% прогнозного объема оплат в 2021 году произведенной «зеленой» электроэнергии. В обосновании отмечено, что законом об условиях поддержки ВИЭ-генерации предусмотрена оплата не менее 20% объема «зеленого» тарифа из средств госбюджета.

В одобренном проекте постановления также не учтен тариф для предприятий так называемой «зеленой» металлургии.

В то же время НКРЭКУ одобрила проект постановления об определении тарифа на диспетчеризацию на 2021 год, повысив его на 61,7% по сравнению с действующим – до 40,04 грн/МВт-ч (предложение НЭК составляло 87,83 грн/МВт-ч).

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ хочет обязать ОСР вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию.