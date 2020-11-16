Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Обновлено: Ноябрь 16, 2020. Тэги: ,

Saudi Aramco готовит размещение до пяти траншей долларовых евробондов

Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций.

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

 С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Читайте в «Терминале«, Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки, а также постараться усилить сокращение в мае.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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