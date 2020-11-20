Газпром поставляет сверхплановые объемы газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Поставки российского трубопроводного газа в Китай с Чаяндинского месторождения по газопроводу «Сила Сибири» осуществляются в сверхплановом режиме.

Сообщает Газпром.

В октябре и первых двух декадах ноября среднесуточные объемы, в соответствии с заявками китайской стороны, были выше договорных обязательств. В том числе, 12 ноября суточные поставки достигли рекордного 25-процентного превышения. В соответствии с условиями договора купли-продажи газа, «Газпром» ведет подготовку к дальнейшему наращиванию поставок в 2021 году.

Российская и китайская стороны также обсуждают проекты трубопроводных поставок газа из России в КНР по газопроводу «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии, по «западному» маршруту и с Дальнего Востока.

Ранее Терминал писал, что Газпром в 2020 р заплатить близько $ 2 млрд за транзит газу через Україну.