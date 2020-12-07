Судно снабжения прибыло в район достройки «Северного потока — 2»

Обновлено: Декабрь 07, 2020. Тэги: ,

Судно снабжения прибыло в район достройки «Северного потока — 2»

Российское судно снабжения «Иван Сидоренко» завершило переход из Калининграда на запад Балтики, присоединившись к трубоукладчику «Академик Черский», который с утра субботы находится в точке завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока — 2».

Об этом пишет «EurAsiaDaily».

От германского порта Мукран, где находится логистическая база «Северного потока — 2» вечером в субботу отошло еще одно российское судно снабжения «Финвал» и направляется в восточном направлении — прямо по его курсу в 140 км находится «Академик Черский».
Ранее сообщалось, что «Академик Черский» может начать работы по достройке газопровода «Северный поток — 2» 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение.
«По нашим данным, «Северный поток — 2» планирует использовать «Академика Черского», — сообщила представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

«Газпром» решил достраивать «Северный поток — 2» собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик — швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого «Газпром» решил задействовать собственный трубоукладчик — модернизированное в Находке судно «Академик Черский».
Это судно в мае завершило переход с российского Дальнего Востока на Балтику, после чего неоднократно ходило между портами Муркан в ФРГ, где находится логистическая база «Северного потока — 2» и Калининградом. Каждый раз «Академик Черский» проходил зону достройки «Северного потока — 2» без остановок.

Ранее «Терминал» писал, Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока 2″, 5 декабря возобновит прокладку «Северного потока 2″ и, предположительно, будет использовать для этого судно «Академик Черский», сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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