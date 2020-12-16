Нафтогаз выкупит Юзовское месторождение и нарастит добычу газа

Кабинет министров разрешил «Нафтогазу Украины» выкупить Юзовское месторождение. Ожидается, что это позволит нарастить добычу украинского газа. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Передает РБК-Украина.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Юзовское месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможность для увеличения добычи газа.
«Это очень важный шаг для энергетической независимости Украины», — добавил он.
В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что «Нафтогаз» выкупит части, которые находятся в собственности ООО «Надра Юзовская». Стоимость пока неизвестна, поскольку цена будет определена после оценки.
Ранее Терминал сообщал, что Кабмин создал рабочую группу для выяснения причин падения добычи газа.