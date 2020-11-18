Рубрика | газ, Официоз, Украина

Кабмин создал рабочую группу для выяснения причин падения добычи газа

Обновлено: Ноябрь 18, 2020. Тэги: ,

Кабмин создал рабочую группу для выяснения причин падения добычи газа

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по проведению анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины.

Передает РБК-Украина.

Соответствующее постановление принято на заседании 18 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, распоряжением Кабинета министров Украины от 26 декабря 2016 г. № 1079 была одобрена Концепция развития газодобывающей отрасли Украины и утвержден План мероприятий по реализации концепции.

Согласно ожидаемым результатам реализация Концепции должна даль возможность государственным и частным предприятиям увеличить объем добычи природного газа до 27,6 млрд куб. метров в 2020 году. В частности, для АО «Укргаздобыча» было запланировано увеличение добычи природного газа в 2020 году до 20,1 млрд куб. метров. В 2016 году объемы добычи природного газа должны возрасти до 14,5 млрд куб. метров; в 2017 году — 15,2 млрд куб. метров; в 2018 году — 16,5 млрд куб. метров; в 2019 году — 18,2 млрд куб. метров.

«Отклонение от планового объема добычи природного газа в 2018 году составляет 1,0 млрд куб. метров или 6,1%; в 2019 году — 3,3 млрд куб. метров, или 18,1%», — говорится в документе.

В состав рабочей группы по проведению анализа реализации Концепции включены представителей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерства энергетики Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной аудиторской службы Украины, НАК «Нафтогаз Украины» (по согласию), акционерного общества «Укргаздобыча» (по согласию), Ассоциации газодобывающих компаний Украины (по согласию).

Ранее Терминал писал: Коболєв розповів, що заважає Україні наростити власний видобуток газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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