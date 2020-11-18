Кабмин создал рабочую группу для выяснения причин падения добычи газа

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по проведению анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины.

Передает РБК-Украина.

Соответствующее постановление принято на заседании 18 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, распоряжением Кабинета министров Украины от 26 декабря 2016 г. № 1079 была одобрена Концепция развития газодобывающей отрасли Украины и утвержден План мероприятий по реализации концепции.

Согласно ожидаемым результатам реализация Концепции должна даль возможность государственным и частным предприятиям увеличить объем добычи природного газа до 27,6 млрд куб. метров в 2020 году. В частности, для АО «Укргаздобыча» было запланировано увеличение добычи природного газа в 2020 году до 20,1 млрд куб. метров. В 2016 году объемы добычи природного газа должны возрасти до 14,5 млрд куб. метров; в 2017 году — 15,2 млрд куб. метров; в 2018 году — 16,5 млрд куб. метров; в 2019 году — 18,2 млрд куб. метров.

«Отклонение от планового объема добычи природного газа в 2018 году составляет 1,0 млрд куб. метров или 6,1%; в 2019 году — 3,3 млрд куб. метров, или 18,1%», — говорится в документе.

В состав рабочей группы по проведению анализа реализации Концепции включены представителей Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерства энергетики Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной аудиторской службы Украины, НАК «Нафтогаз Украины» (по согласию), акционерного общества «Укргаздобыча» (по согласию), Ассоциации газодобывающих компаний Украины (по согласию).

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