НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси

НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси.

Передает Цензор.

Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.

За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.

Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации «Росатом» в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.

Ранее Терминал писал, что Минэнерго против возобновления импорта электроэнергии до конца 2021 года.