Кабинет Министров пересмотрит тарифы на электроэнергию для населения

Кабинет министров примет решение о пересмотре действующей модели специальных обязанностей на рынке электроэнергии, обеспечивающей действующие тарифы для населения, в ближайшее время. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль на официальном открытии высоковольтной линии 750 кВ «Запорожская АЭС — Каховская» в четверг.

Передает Интерфакс-Украина.

«Урегулирование баланса на рынке э/э – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время», — сказал премьер-министр.

Относительно возможного повышения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения премьер отметил, что в рамках отработки модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ «просчитывают потребность в этом».

Ранее Терминал писал, что споживання електроенергії в промисловості повернулося на докризовий рівень.