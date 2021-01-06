Власти ФРГ сказали, что думают о фонде в поддержку «Северного потока 2″

В правительстве ФРГ приняли к сведению сообщение о возможности создания регионального фонда в поддержку «Северного потока 2″, не комментируют действия земельных властей, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Передает Прайм.

«Мы, конечно, приняли сообщение к сведению, но… в случае «Северного потока 2″ речь идет об экономическом проекте, поэтому у нас нет повода для участия в актуальной дискуссии. Наша принципиальная позиция остается неизменной, это же касается нашей позиции в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий», — сказала Деммер.

Она добавила, что в вопросе о создании фонда речь идет об «инициативе федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, поэтому задавать вопросы нужно там».

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания рассматривают возможность создать фонд по защите климата, чтобы обойти возможные санкции США против трубопровода «Северный поток 2″.

По данным издания, власти региона могут создать «Фонд против изменения климата», который в будущем определит почти завершенный трубопровод как «важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании». Немецкие компании могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие, а не напрямую оператору проекта Nord Stream 2, что выведет их из-под угрозы санкций.

Читайте в Терминале: Норвегия отказалась сертифицировать «Северный поток-2»