Нафтогаз пояснив кому надсилатиме паперові платіжки

Паперові рахунки Нафтогаз надсилає лише тим клієнтам, які обрали отримання платіжки у паперовому вигляді.



Про це повідомила пресслужба НАК у Facebook.

Це можна зробити у розділі «Налаштування» в особистому кабінеті на gas.ua, вимкнувши у правому полі слайдер (перемикач) «Отримувати рахунки online».

У пресслужбі також нагадали, що якщо ви є клієнтом постачальника останньої надії, то паперову платіжку у вашу поштову скриньку доставлять листоноші Укрпошти. Рахунки національний поштовий оператор починає доставляти після 20-х чисел кожного місяця.

«Важливо: доставити ваш рахунок поштою ми можемо лише у тому випадку, якщо попередній постачальник передав нам вашу адресу як клієнта. Але, на жаль, так буває не завжди. Ви завжди можете самостійно сформувати ваш рахунок онлайн – ввівши свій ЕІС-код. Це можна зробити за кілька хвилин на нашому сайті gas.ua або у чат-боті GASUA у Viber чи Telegram. КОЛИ? Ми формуємо платіжки після 12-го числа (за попередній місяць)», — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, ГК «Нафтогаз України» встановив своїм клієнтам ціну на газ у лютому.