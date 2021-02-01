Нафтогаз пояснив кому надсилатиме паперові платіжки

Обновлено: Февраль 01, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз пояснив кому надсилатиме паперові платіжки

Паперові рахунки Нафтогаз надсилає лише тим клієнтам, які обрали отримання платіжки у паперовому вигляді.

Про це повідомила пресслужба НАК у Facebook.

Це можна зробити у розділі «Налаштування» в особистому кабінеті на gas.ua, вимкнувши у правому полі слайдер (перемикач) «Отримувати рахунки online».

У пресслужбі також нагадали, що якщо ви є клієнтом постачальника останньої надії, то паперову платіжку у вашу поштову скриньку доставлять листоноші Укрпошти. Рахунки національний поштовий оператор починає доставляти після 20-х чисел кожного місяця.

«Важливо: доставити ваш рахунок поштою ми можемо лише у тому випадку, якщо попередній постачальник передав нам вашу адресу як клієнта. Але, на жаль, так буває не завжди. Ви завжди можете самостійно сформувати ваш рахунок онлайн – ввівши свій ЕІС-код. Це можна зробити за кілька хвилин на нашому сайті gas.ua або у чат-боті GASUA у Viber чи Telegram. КОЛИ? Ми формуємо платіжки після 12-го числа (за попередній місяць)», — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, ГК «Нафтогаз України» встановив своїм клієнтам ціну на газ у лютому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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