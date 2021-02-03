«Нафтогаз» розглядає поділ активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами

Обновлено: Февраль 03, 2021. Тэги: , ,

«Нафтогаз» розглядає поділ активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами

«Нафтогаз» як акціонер понад 50% акцій «Укрнафти» доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами.

Про це йдеться у листі голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва до секретаря наглядової ради «Укрнафти» Яни Мануілової, яке є у розпорядженні ЕП.

«Просимо на найближчому засіданні Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» розглянути це питання і затвердити календарний план і необхідні заходи щодо його реалізації (затвердження складу робочої групи, проведення відбору та затвердження компанії для проведення оцінки активів з числа «великої четвірки», проведення відбору та затвердження компанії — юридичного радника для супроводу процесу розподілу активів тощо)», — йдеться у документі.

«Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти».  Групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами «Приватбанку», серед яких зокрема Ігор Коломойський — близько 42% акцій.

Нардеп і соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що група «Приват» управляє «Укрнафтою» з 2003 року (Палиця був головою правління компанії у 2003-2007 роках).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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