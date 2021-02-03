«Нафтогаз» розглядає поділ активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами

«Нафтогаз» як акціонер понад 50% акцій «Укрнафти» доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів «Укрнафти» між НАК та міноритарними акціонерами.



Про це йдеться у листі голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва до секретаря наглядової ради «Укрнафти» Яни Мануілової, яке є у розпорядженні ЕП.

«Просимо на найближчому засіданні Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» розглянути це питання і затвердити календарний план і необхідні заходи щодо його реалізації (затвердження складу робочої групи, проведення відбору та затвердження компанії для проведення оцінки активів з числа «великої четвірки», проведення відбору та затвердження компанії — юридичного радника для супроводу процесу розподілу активів тощо)», — йдеться у документі.

«Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти». Групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами «Приватбанку», серед яких зокрема Ігор Коломойський — близько 42% акцій.

Нардеп і соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що група «Приват» управляє «Укрнафтою» з 2003 року (Палиця був головою правління компанії у 2003-2007 роках).