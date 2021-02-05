Запаси газу в сховищах Європи опустилися нижче 50%

Обновлено: Февраль 05, 2021. Тэги: , ,

Запаси газу в сховищах Європи опустилися нижче 50%

Рівень запасів газу в підземних сховищах Європи подолав «екватор», опустившись нижче 50% від їх повної місткості.

Про це свідчать дані порталу Gas Infrastructure Europe, пише АНГІ.

На ранок 4 лютого ПСГ Європи були заповнені в середньому на 49,83%. При цьому в Німеччині — на головному ринку Європи — запаси впали до 42,44%, у Франції — до 39,65%. На Україні, яка теж транслює дані в GIE, запаси знаходяться на рівні 52%. Поточний рівень запасів в ЄС на 2,77 процентних пунктів нижче середнього показника за останні п’ять років.

3 лютого в Європу відвідала чергова одноденна відлига, з четверга денна температура повернулася до нуля, а на весь наступний тиждень синоптики обіцяють стабільні сильні за європейськими мірками морози: від -5 до -10 градусів Цельсія, а в Східній Європі — по ночах до -15. Надходження в газотранспортну мережу Європи газу з терміналів СПГ в лютому 2021 падає стосовно рівня річної давності на 49%. Весь вільний обсяг скрапленого природного газу перетягує на себе преміальний ринок Північно-Східної Азії, залишаючи європейських покупців тільки з обсягами, гарантованими за довгостроковими контрактами.

Нагадаємо, «Термінал» писав, третина газу в українських газосховищах належить іноземним компаніям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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