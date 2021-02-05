Запаси газу в сховищах Європи опустилися нижче 50%

Рівень запасів газу в підземних сховищах Європи подолав «екватор», опустившись нижче 50% від їх повної місткості.

Про це свідчать дані порталу Gas Infrastructure Europe, пише АНГІ.

На ранок 4 лютого ПСГ Європи були заповнені в середньому на 49,83%. При цьому в Німеччині — на головному ринку Європи — запаси впали до 42,44%, у Франції — до 39,65%. На Україні, яка теж транслює дані в GIE, запаси знаходяться на рівні 52%. Поточний рівень запасів в ЄС на 2,77 процентних пунктів нижче середнього показника за останні п’ять років.

3 лютого в Європу відвідала чергова одноденна відлига, з четверга денна температура повернулася до нуля, а на весь наступний тиждень синоптики обіцяють стабільні сильні за європейськими мірками морози: від -5 до -10 градусів Цельсія, а в Східній Європі — по ночах до -15. Надходження в газотранспортну мережу Європи газу з терміналів СПГ в лютому 2021 падає стосовно рівня річної давності на 49%. Весь вільний обсяг скрапленого природного газу перетягує на себе преміальний ринок Північно-Східної Азії, залишаючи європейських покупців тільки з обсягами, гарантованими за довгостроковими контрактами.

Нагадаємо, «Термінал» писав, третина газу в українських газосховищах належить іноземним компаніям.