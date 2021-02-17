З початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім» — Чернишов

З початком 2021 року чітко розмежовуються «теплі кредити» та програма Фонду «Енергодім».

Про це сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, пише пресслужба уряду.

Відтепер програма «теплих кредитів» поширюється виключно на підтримку індивідуальних домогосподарств, що створює ще більше умов для того, щоб громадяни долучалися до програми «Енергодім».

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відзначив, що Фонд отримав 380 заявок від ОСББ на проведення енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків за різними програмами на суму близько 2,78 млрд гривень, з яких 1,94 млрд гривень – це грантова частина.

«Ми повинні зосередити свою діяльність на реалізації вже поданих проєктів. До початку опалювального сезону 2021-2022 років повинні бути завершені роботи з енергоефективності по більшості з них», – наголосив Олексій Чернишов, а також закликав представників ОСББ та індивідуальних домогосподарств більш активно долучатися до програм з енергоефективності.

Читайте в «Терміналі«, Держава видала 3,3 млрд грн співфінансування. Понад 850 тис. українських родин скористалися «теплими кредитами» за 6 років існування програми.