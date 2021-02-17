З початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім» — Чернишов

Обновлено: Февраль 17, 2021. Тэги: ,

З початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім» — Чернишов

З початком 2021 року чітко розмежовуються «теплі кредити» та програма Фонду «Енергодім».

Про це сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, пише пресслужба уряду.

Відтепер програма «теплих кредитів» поширюється виключно на підтримку індивідуальних домогосподарств, що створює ще більше умов для того, щоб громадяни долучалися до програми «Енергодім».

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відзначив, що Фонд отримав 380 заявок від ОСББ на проведення енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків за різними програмами на суму близько 2,78 млрд гривень, з яких 1,94 млрд гривень – це грантова частина.

«Ми повинні зосередити свою діяльність на реалізації вже поданих проєктів. До початку опалювального сезону 2021-2022 років повинні бути завершені роботи з енергоефективності по більшості з них», – наголосив Олексій Чернишов, а також закликав представників ОСББ та індивідуальних домогосподарств більш активно долучатися до програм з енергоефективності.

Читайте в «Терміналі«, Держава видала 3,3 млрд грн співфінансування.  Понад 850 тис. українських родин скористалися «теплими кредитами» за 6 років існування програми. 

 

Автор:

(Всего статей: 9744)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: