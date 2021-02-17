Заступник Міністра соцполітики заявив про рестарт програми житлових субсидій

Заступник Міністра соціальної політики України розповів про те, як змінилася система отримання пільг та субсидій для оплати житлово-комунальних послуг з 2014 року.

Попередня система отримання пільг та субсидій для оплати житлово-комунальних послуг була досить громіздкою з точки зору адміністрування, сказав Віталій Музиченко на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Платіжка».

«Законодавче поле передбачало підтримку населення, яке мало пільги та привілеї при оплаті житлово-комунальних послуг. В середині 90-их років, коли розпочалася тенденція відходу від радянської системи стосовно стримування цін та тарифів для населення, виникли перші потреби в запровадження абсолютно нового алгоритму і механізму, який мав забезпечувати потреби того часу, в якій він був розроблений. Починаючи з 95-ого року, ми ведемо відлік такої системи соціальної підтримки, як програма житлових субсидій. Звичайно, оскільки вона впроваджувалась в середині 90-их, вона успадкувала достатньо велику кількість тих аспектів, які діяли в тогочасній системі підтримки населення. Це була класична система, яка базувалася на певних категорійних принципах, які проіснували до початку 2014 року», — сказав він.

Заступник міністра додав, що якщо ми згадаємо, то це було віднесення до працездатного або непрацездатного населення з фіксованим відсотком платежів.

«Якщо ми екстраполюємо і зрозуміємо, як би сьогодні діяла така система, то, умовно кажучи, домогосподарства, які складаються з непрацездатних осіб, мали б сплачувати певний фіксований відсоток доходу. Інші домогосподарства, в які входили б працездатні особи, сплачували б інший відсоток», — розповів Віталій Музиченко.Він додав, що попередня система отримання пільг та субсидій для оплати житлово-комунальних послуг була досить громіздкою з точки зору адміністрування.

«Це означає, що під час оформлення житлової субсидії років 6-7 тому, домогосподарство мало зібрати пакет документів та фізично відвідати інституцію, яка відповідала за прийом документів і прийняття рішення. Коли у 2014 році було прийняте рішення про поступовий відхід від системи стримування цін та тарифів населенню, та перехід до елементів ринкового врегулювання і врахування економічної собівартості, паралельно змінювалася і система житлових субсидій. Система органів влади не могла працювати в контексті значного розширення контингенту утримувачів. З 2014 року ми говоримо про рестарт програми житлових субсидій у тому вигляді, яку ми її знаємо на сьогодні», — додав Віталій Музиченко.

«Термінал» писав, одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, оскільки розмір допомоги буде збільшено.