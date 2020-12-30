Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів — Мінсоцполітики

Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, оскільки розмір допомоги буде збільшено.



Про це пише пресслужба Міністерства соціальної політики.

«При чинній системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії», — зазначили у відомстві.

У Мінсоцполітики також заявили, що ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але їм складно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за оформленням допомоги.

«Це можна зробити онлайн або відправивши відповідну декларацію до органу соцзахисту населення», — наголосили у відомстві.

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