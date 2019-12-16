Уряд відмінив субсидування втрат в електричних мережах

Мінекоенерго зробило перший крок на зустріч бізнесу для стабілізації ситуації на ринку енергетики та відмінило субсидування втрат в електричних мережах.

Відповідну постанову «Про внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» прийнято 9 грудня на засіданні Уряду, пише пресслужба Міністерства.

Субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат. Відміна субсидування призведе до зменшення витрат ДП “Гарантований покупець”, а відповідно — до отримання більше коштів для компенсації різниці в тарифі для населення та буде стимулювати зменшення втрат у електричних мережах.

Дана ініціатива має найбільший позитивний фінансовий ефект на ДП «Гарантований Покупець» та є ключовим елементом стабілізації ринку відновлювальної енергетики на 2020 рік.

З позицією міністерства щодо розвитку відновлювальної енергетики можна ознайомитися за посиланням.